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حالة الطقس: شديد الحرارة وجاف

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 07:02

حالة الطقس: شديد الحرارة وجاف
عرب ٤٨

كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر اليوم، الجمعة، على البلاد لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

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