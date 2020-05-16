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حالة الطقس: موجة الحرّ تزداد شدّة

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 07:00

حالة الطقس: موجة الحرّ تزداد شدّة
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عرب ٤٨

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم، السّبت، ويستمر تأثر البلاد بالأجواء الحارة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية جافة نسبيًا.

وغدًا، الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة الى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة، في حين تسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة مع انكسار بسيط في رؤوس الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة، كما تظهر سحب ريشية في السماء.

أمّا الإثنين، فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صافية وحارة إلى حارة جدًا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة إلى حارة نسبيًا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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