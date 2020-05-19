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حالة الطقس: أجواء ساخنة وجافة والحرارة تتخطى الأربعينيات

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 06:53

حالة الطقس: أجواء ساخنة وجافة والحرارة تتخطى الأربعينيات
(توضيحية)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على الأجواء، اليوم الثلاثاء، ويستمر تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة.

وتسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير كبير على الأجواء التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وإلى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في باقي المناطق المنخفضة.

وتسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند مطلع الثلاثينيات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق مع انكسار متوقع في قمم الجبال ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وتصل إلى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق المنخفضة وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وتسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق مع انكسار متوقع في قمم الجبال ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، تبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة في الجبال نهارا، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة بوجه عام في مختلف المناطق، ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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