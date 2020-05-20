حالة الطقس: الموجة الحارة تتواصل والحرارة بارتفاع

تبقى البلاد خلال اليومين المقبلين تحت تأثير الموجة الحارة جدا التي تتعرض لها البلاد منذ نهاية الأسبوع الفائت.

ويتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير كبير على الأجواء، اليوم الأربعاء، التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وإلى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في باقي المناطق المنخفضة.

وتسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند مطلع الثلاثينيات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق مع انكسار متوقع في قمم الجبال ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وتصل إلى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق المنخفضة وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وتسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق مع انكسار متوقع في قمم الجبال ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، تبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة في الجبال نهارا، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة بوجه عام في مختلف المناطق، ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.