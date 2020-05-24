حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الأحد، باردا في البلاد، وبخاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو الليلة، غائما جزئيا والجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

سماء قرية المكر قضاء عكا، صباح اليوم

ويكون الجو، يوم غدٍ الإثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية كذلك، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وحارا نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.