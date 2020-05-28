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حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 06:39

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا نهارا بشكل عام وباردا نسبيا في الظل خصوصاً في المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة في المناطق المنخفضة وباردا نسبيا بشكل واضح في الجبال. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة إلى معتدلة في باقي المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نهارا، تتحول إلى شمالية شرقية في ساعات الليل والفجر مع أجواء باردة بشكل واضح.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بنحو 3 درجات.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا وباردة نسبيا ليلاً خصوصا في الجبال.

وتظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول ليلا إلى شمالية غربية لطيفة ومنعشة.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة نهاراً في الجبال وحارة نسبياً في بقية المناطق مع سماء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
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