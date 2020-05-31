حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة تواصل الارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويبقى الجو ربيعيا لطيفا نهارا.

وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح والمساء خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة نهارا في الجبال وحارة نسبيا في بقية المناطق مع سماء صافية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال ساعات الصباح حتى الظهيرة، وفي ساعات العصر والمساء تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا.

لذلك يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات المساء والليل مع تشكل للسحب المتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية صباحا، وفي ساعات المساء والليل تكون ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا في الجبال.

وفي يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء لطيفة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال ودافئة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً خصوصاً في الجبال.