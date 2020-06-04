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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 04/06/2020 - 06:47

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصل إلى منتصف العشرينيات في الجبال ونهايتها في المناطق المنخفضة.

وتسود أجواء صحوة ودافئة إلى حارة نسبيا بشكل عام نهارا، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة خصوصا في الجبال ولطيفة في السواحل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام، وتسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة قليلا في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بشكل عام وحارة جدا في المناطق المنخفضة والأغوار.

وتسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارا وتصل إلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تسجل درجات الحرارة مستويات عشرينية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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