  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة جدا

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 06:27

حالة الطقس: أجواء حارة جدا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة دون تغييرات تذكر على الأجواء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#صيف
#حار

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم منزل لعائلة أبو زايد باللد
هدم منزل لعائلة أبو زايد باللد

2020-08-18

مصاب في جريمة إطلاق نار بتل السبع
مصاب في جريمة إطلاق نار بتل السبع

2020-08-18

أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أم الفحم: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-08-18

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17