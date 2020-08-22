  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 07:50

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

يكون الجو اليوم السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الإثنين المقبل حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حارًا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حالة الطقس
#درجات الحرارة

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: اندلاع حريق في منزل مأهول
أم الفحم: اندلاع حريق في منزل مأهول

2020-08-22

جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2020-08-22

حملة المتابعة لإغاثة بيروت.. الإسلامية تجمع التبرعات منفردة
حملة المتابعة لإغاثة بيروت.. الإسلامية تجمع التبرعات منفردة

2020-08-21

الأكثر قراءة

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

2020-08-21
غُباش لصحيفة إسرائيلية:

غُباش لصحيفة إسرائيلية: "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

2020-08-21
الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ

الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ"حماس" في غزّة

2020-08-21
الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

2020-08-21
فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

2020-08-21