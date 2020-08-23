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حالة الطقس: أجواء حارة مع ارتفاع نسب الرطوبة

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 06:23

حالة الطقس: أجواء حارة مع ارتفاع نسب الرطوبة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا بوجه عام.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نهارا بوجه عام مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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