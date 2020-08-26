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حالة الطقس: أجواء صيفية شديدة الحرارة

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 06:17

حالة الطقس: أجواء صيفية شديدة الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الأحد، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة مع ارتفاع طفيف آخر، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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