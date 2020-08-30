موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة

يتوقع الراصد الجوي أن تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع وفقا لذلك أن ترتفع الحرارة إلى أعلى من معدلاتها السنوية بأكثر من 10 درجات مئوية.

اليوم الأحد تسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء البلاد تحت تأثير الموجة الحارة جدا، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع سماء صافية.

وتتجاوز درجات حرارة منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في مناطق واسعة من البلاد، وتتجاوز منتصف الأربعينات في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال ولكن بشكل أقل حدة من الأيام السابقة.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين لتشتد الموجة الحارة مجددا، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات الى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.