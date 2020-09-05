حالة الطقس: استمرار موجة الحر

يتواصل، اليوم السبت، تأثير الموجة الحر على البلاد، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مع درجات حرارة مرتفعة جدًا تصل إلى نهاية الثلاثينيات في المرتفعات، مع أجواء خانقة في السهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وغدًا، الأحد، يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة، وتقل حدة الموجة شديدة الحارة التي يستمر تأثيرها في جميع المناطق، وتسود أجواء حارة جدا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق المرتفعة. وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وبعد غدٍ، الإثنين، يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة في جميع المناطق بحدة أقل قليلاً، وتسود أجواء قائظة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدًا. وتسود أجواء خانقة في السهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

والثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة في جميع المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد، حيث تكون درجات حرارة مرتفعة جدًا وتصل إلى منتصف الثلاثينيات حتى نهاية الثلاثينيات في المرتفعات، وتسود أجواء خانقة في السهل الساحلي. وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصًا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق.