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حالة الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 06:25

حالة الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويستمر تأثير الموجة الحارة جدا في جميع المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة وجافة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتسجل ما بين منتصف الثلاثينيات الى نهاية الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتعود الأجواء لتصبح حارة جدا في جميع المناطق وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة ويسود جو لطيف في المناطق البلية وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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