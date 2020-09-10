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حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 06:36

حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتعود الأجواء لتصبح حارة جدا في جميع المناطق وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة ويسود جو لطيف في المناطق الجبلية وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق الساحلية والمنخفضة وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض بمقدار درجتين على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام في معظم أنحاء البلاد ولكن بشكل أقل حدة من بداية الموجة الحارة.

وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي، وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبياً في المناطق الجبلية. وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الجمعة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام في معظم أنحاء البلاد ولكن بشكل أقل حدة من بداية الموجة الحارة.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا، وتسود أجواء حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبيا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء حارة بشكل عام في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

ويسود طقس معتدل نسبيا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية مع تدفق لسحب متفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وبشكل أقل في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي.

وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، في حين يسود طقس معتدل نسبيا مع هواء منعش في المناطق الجبلية العالية مع تدفق لسحب متفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#الموجة الحارة

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