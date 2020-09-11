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حالة الطقس: استمرار موجة الحر

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 07:05

حالة الطقس: استمرار موجة الحر
من وادي القلط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد اليوم، الجمعة، لتصبح أقل حده مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، ينحسر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الاحد، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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