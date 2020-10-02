  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء معتدلة ولطيفة

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 06:46

حالة الطقس: أجواء معتدلة ولطيفة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر بعد غد، الأحد، الجو المعتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عائلة الشهيد يزبك: جُرحنا لم يندمل ولا عزاء إلا بمحاسبة القتلة
عائلة الشهيد يزبك: جُرحنا لم يندمل ولا عزاء إلا بمحاسبة القتلة

2020-10-01

وقفات لإحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى في بلدات عربيّة
وقفات لإحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى في بلدات عربيّة

2020-10-01

انخفاض حالات كورونا النشطة في البلدات العربية.. ومعظمها في الجليل
انخفاض حالات كورونا النشطة في البلدات العربية.. ومعظمها في الجليل

2020-10-01

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق والقيود على المظاهرات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد الإغلاق والقيود على المظاهرات

2020-10-01
هبة القدس والأقصى: زيارات لعائلات وأضرحة الشهداء

هبة القدس والأقصى: زيارات لعائلات وأضرحة الشهداء

2020-10-01
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء التفاوض لترسيم الحدود البحرية والبرية

اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء التفاوض لترسيم الحدود البحرية والبرية

2020-10-01
السودان: قوى تدعو لقبول التطبيع وفتوى تُحرّمه

السودان: قوى تدعو لقبول التطبيع وفتوى تُحرّمه

2020-10-01
تحليلات: نتنياهو يريد تحويل المتظاهرين إلى جنائيين وتأجيل محاكمته

تحليلات: نتنياهو يريد تحويل المتظاهرين إلى جنائيين وتأجيل محاكمته

2020-10-01