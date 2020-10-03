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حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 07:18

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
غروب الشمس في بلدة جسر الزرقاء الساحلية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأحد، يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية وحارًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر، الثلاثاء المقبل، الأجواء الحارة نسبيًا في المناطق الجبلية فيما يكون الجو حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

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