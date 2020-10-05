  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 06:02

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل امرأة وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالبعنة ودير الأسد
مقتل امرأة وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالبعنة ودير الأسد

2020-10-05

كفر مندا: إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد ابن البلدة رامز بشناق
كفر مندا: إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد ابن البلدة رامز بشناق

2020-10-04

عدالة يُطالب "بحظر التجسس وجمع المعلومات بالوسائل العسكرية" بحجّة كورونا
عدالة يُطالب "بحظر التجسس وجمع المعلومات بالوسائل العسكرية" بحجّة كورونا

2020-10-04

الأكثر قراءة

أتتحسن حالة ترامب الصحية أم أنه

أتتحسن حالة ترامب الصحية أم أنه "أكثر مرضا"؟ نقل السلطات لبنس لم يُطرَح

2020-10-04
مواجهات واعتقالات بالضفة طالت 12 شرطيا فلسطينيا

مواجهات واعتقالات بالضفة طالت 12 شرطيا فلسطينيا

2020-10-04
اعتقال العشرات في تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

اعتقال العشرات في تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

2020-10-04
الصحافية المصرية بسمة مصطفى تظهر في نيابة أمن الدولة بعد اختفائها

الصحافية المصرية بسمة مصطفى تظهر في نيابة أمن الدولة بعد اختفائها

2020-10-04
كورونا: وفاتان باللد و15 حالة وفاة بأم الفحم

كورونا: وفاتان باللد و15 حالة وفاة بأم الفحم

2020-10-04