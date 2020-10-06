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حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد حتى الجمعة

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 06:18

حالة الطقس: موجة حر تضرب البلاد حتى الجمعة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتعرض البلاد لموجة حارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة بوجه عام.

بينما يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول الى شمالية شرقية ليلا.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#موجة حر

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