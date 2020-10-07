حالة الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة وجافة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي، في حين تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة بوجه عام.

بينما يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول الى شمالية شرقية ليلا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي درجتين.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.