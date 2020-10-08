حالة الطقس: أجواء حارة وانحسار موجة الحر السبت

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة بوجه عام.

بينما يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4-5 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء حارة نسبياً في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة ثم تميل للاعتدال نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي درجتين.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة نسبيا في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة إلى حارة جدا في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة كذلك في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة إلى حارة جدا في المناطق المنخفضة والساحلية بشكل عام، وأجواء حارة كذلك في الجبال، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي.

وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بوجه عام.