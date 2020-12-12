حالة الطقس: أجواء صافية ومعتدلة نهارا وباردة ليلا

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيا ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتحول الجو إلى غائم وتنشط الرياح وأجواء مغبرة فوق بعض المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء والمقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.