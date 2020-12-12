  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء صافية ومعتدلة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 07:21

حالة الطقس: أجواء صافية ومعتدلة نهارا وباردة ليلا
سواحل البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيا ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتحول الجو إلى غائم وتنشط الرياح وأجواء مغبرة فوق بعض المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء والمقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الأحوال الجوية

حوارات

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع
عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع

2020-11-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11

إصابة فتاة بجراح خطيرة إثر حادث طرق قرب دير الأسد
إصابة فتاة بجراح خطيرة إثر حادث طرق قرب دير الأسد

2020-12-11

4 مصابين في جريمة إطلاق نار في عرعرة النقب
4 مصابين في جريمة إطلاق نار في عرعرة النقب

2020-12-11

الأكثر قراءة

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11
هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

2020-12-11
مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران

مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران "أتمّت" استعداداتها لاستهدافنا

2020-12-11