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حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 06:16

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية بكثير، مع ارتفاع طفيف آخر على الحرارة وأجواء معتدلة إلى دافئة نهارا، فيما تتبدل الأجواء شيئا فشيئا في النصف الثاني من نهار يوم الإثنين، وتبدل كامل واختلاف جذري على الأجواء في النصف الثاني مع تأثر البلاد بمنخفض جوي وتعود الأجواء الشتوية.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة إلى دافئة بشكل عام في معظم أرجاء البلاد.

وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق المنخفضة والغورية، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة تسبيا إلى مائلة للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد خلال النهار تدريجياً بكتلة هوائية أكثر برودة ورطوبة مع هبات نشطة أحيانا للرياح.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق نتيجة أحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي عميق نسبياً سيكون متمركزاً قرب جزيرة كريت، ويدفع بتيارات جنوبية غربية نشطة مع ارتفاع في نسبة الغبار خصوصاً جنوب البلاد.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام.

وخلال ساعات النهار تعبر البلاد جبهة هوائية باردة مع هطول للأمطار المتفرقة على فترات والتي تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في كافة المناطق، وتهطل الأمطار في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة تتبع للمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق مع هطول للأمطار المتفرقة، وفي ساعات الليل تسود أجواء في باردة في كافة المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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