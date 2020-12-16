حالة الطقس: ماطر وبارد

يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم، الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق. وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم إلى غائم جزئي وبارداً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والموج مرتفع في البحر متوسط.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.