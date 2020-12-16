  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ماطر وبارد

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 06:01

حالة الطقس: ماطر وبارد
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد اليوم، الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق. وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم إلى غائم جزئي وبارداً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والموج مرتفع في البحر متوسط.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في عسفيا
إصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في عسفيا

2020-12-15

حركة "أبناء البلد" تُقاطع انتخابات المتابعة وتُطالب بتأجيلها
حركة "أبناء البلد" تُقاطع انتخابات المتابعة وتُطالب بتأجيلها

2020-12-15

أكثر من 100 ألف عربيّ محرومون من الكهرباء بسبب الحكومات الإسرائيلية
أكثر من 100 ألف عربيّ محرومون من الكهرباء بسبب الحكومات الإسرائيلية

2020-12-15

الأكثر قراءة

بايدن يشن هجوما على ترامب ووزير العدل يغادر منصبه

بايدن يشن هجوما على ترامب ووزير العدل يغادر منصبه

2020-12-15
أطلق النار على زوجته بمشفى

أطلق النار على زوجته بمشفى "أساف هروفيه" وانتحر

2020-12-15
السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا

السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا

2020-12-15
أسبوع لحل الكنيست: الليكود يضع شروطا تعجيزية أمام

أسبوع لحل الكنيست: الليكود يضع شروطا تعجيزية أمام "كاحول لافان"

2020-12-15
خطة كوخافي: مجازر رهيبة بحق المدنيين الغزيين بحرب مقبلة

خطة كوخافي: مجازر رهيبة بحق المدنيين الغزيين بحرب مقبلة

2020-12-15