حالة الطقس: بارد وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو بارداً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.