حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي هذه الليلة، يكون الجو باردًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، معتدلًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب .