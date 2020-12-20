حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

ويكون الطقس بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق، وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئيا مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية بوجه عام.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر وغائم جزئيا مع أجواء مائلة للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب العالية في السماء.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل، ويكون الطقس باردا نسبيا في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مستقر ومائل للبرودة في الجبال وأقل برودة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات العصر والمساء تعبر البلاد كتلة هوائية أكثر برودة وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس بارد بشكل واضح في معظم المناطق خصوصا الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية وخفيفة السرعة بوجه عام.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل، ويكون الطقس باردا بشكل واضح في ساعات الصباح في معظم المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية بوجه عام.