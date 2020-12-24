حالة الطقس: بارد وماطر وارتفاع الحرارة الجمعة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات.

ويكون الطقس باردا وشتويا بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد على فترات، مع أجواء باردة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل يسود طقس بارد بشكل ملموس خصوصا في الجبال مع استمرار الفرصة سانحةً لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة من الأمطار لتضعف الفرصة تدريجيا وتنتهي في وقت لاحق من الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا وتتحول إلى شمالية شرقية في وقت متأخر من الليل.

وفي يوم الجمعة، تسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح وتستقر الأجواء في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبيا في الظل وأقل برودة تحت أشعة الشمس وفي المناطق المنخفضة.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، مع ساعات المساء تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق المنخفضة وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم السبت تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع تدنٍ كبير على درجات الحرارة نتيجة الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات.

ويسود جو مشمس معظم أوقات النهار مع جو بارد بشكل لافت في الظل ومائل قليلا للدفء تحت أشعة الشمس. وتبقى الرياح الشرقية هي السائدة.

وفي يوم الأحد تسود أجواء بارد بشكل كبير في ساعات الصباح قبل أن تسطع الشمس في ساعات النهار.

لكن الرياح الشرقية ستضفي برودة واضحة على الأجواء نتيجة الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الأوقات ويسود جو جاف ومزعج. مع ساعات المساء يسود جو أكثر برودة من النهار.