  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: صاف وبارد

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 07:02

حالة الطقس: صاف وبارد
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شابة في حادث طرق قرب الفريديس
مصرع شابة في حادث طرق قرب الفريديس

2020-12-24

حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة
حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة

2020-12-24

ميلاد مجيد.. كل عام وشعبنا وأمتنا بخير
ميلاد مجيد.. كل عام وشعبنا وأمتنا بخير

2020-12-24

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

2020-12-24
استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

2020-12-24
لجنة التعيينات الإسرائيلية تصادق على د’ رئيسا للموساد

لجنة التعيينات الإسرائيلية تصادق على د’ رئيسا للموساد

2020-12-24
شيلح ينسحب من

شيلح ينسحب من "ييش عتيد" ويعلن عن تأسيس حزب جديد

2020-12-24
2020: عام الأزمات للاقتصاد الفلسطينيّ وأسوأ انكماش منذ سنوات

2020: عام الأزمات للاقتصاد الفلسطينيّ وأسوأ انكماش منذ سنوات

2020-12-24