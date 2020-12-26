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حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 07:35

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا
سواحل البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، صافيًا بوجه عام وباردًا فوق المناطق الجبلية، باردًا نسبيًا في بقية المناطق وجافًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية مغبرة أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والليلة، يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، نشطة السرعة، مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردًا فوق المناطق الجبلية، باردًا نسبيًا في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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