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حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 06:15

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الأربعاء
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى الرياح الشرقية هي المسيطرة على الأجواء وبشكل نشط مما سيعني زيادة الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الصباح والمساء، والأيام المقبلة سيبقى الحال على حاله مع استمرار تدفق الرياح الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة.

اليوم الأحد، يوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مع أجواء مستقرة وصحوة بشكل عام، وتسود اجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الظل خصوصا في الجبال.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق نتيجة الرياح الشرقية النشطة، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح.

وخلال ساعات النهار تسود اجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الظل خصوصا في الجبال وتعبر السماء كميات من السحب المرتفعة.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق نتيجة الرياح الشرقية النشطة وتغطي السماء سحب عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد جدا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية والسفوح الشرقية.

ومع ساعات النهار تبقى الأجواء المشمسة هي المسيطرة، لكن الرياح الشرقية تضفي شيء من البرودة على الأجواء.

مع ساعات الليل يعود الجو باردا بشكل لافت مع استمرار حالة الجفاف وتأثر البلاد المرتفع السيبيري.

تبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة المصاحبة للمرتفع السيبيري في يوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفي على درجات الحرارة.

ويسود جو بارد صباحا ومشمس ومستقر نهارا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية.

مع ساعات المساء والليل تتدني الحرارة بشكل كبير ليصبح الجو أكثر برودة. الرياح تبقى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#بارد
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