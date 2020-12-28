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حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 06:17

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليومن الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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