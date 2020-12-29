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حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 06:14

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى البلاد تحت تأثير امتداد السيبيري القادم من الشمال الشرقي. وهذا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه من سيطرة الأجواء الشرقية الجافة التي تنشط في بعض الأحيان لتضفي المزيد من البرودة على الأجواء.

اليوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد جدا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية والسفوح الشرقية.

ومع ساعات النهار تبقى الأجواء المشمسة هي المسيطرة، لكن الرياح الشرقية تضفي شيء من البرودة على الأجواء.

مع ساعات الليل يعود الجو باردا بشكل لافت مع استمرار حالة الجفاف وتأثر البلاد المرتفع السيبيري.

وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة المصاحبة للمرتفع السيبيري في يوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفي على درجات الحرارة.

ويسود جو بارد صباحا ومشمس ومستقر نهارا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية.

مع ساعات المساء والليل تتدني الحرارة بشكل كبير ليصبح الجو أكثر برودة. الرياح تبقى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالا في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو البلاد، ويبقى الجو باردا جدا صباحا ومشمسا ومستقرا تماما في ساعات النهار وباردا نسبيا إلى بارد.

ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح باردا جدا خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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