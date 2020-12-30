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حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 06:14

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى نهاية الأسبوع
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة المصاحبة للمرتفع السيبيري، اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض طفي على درجات الحرارة.

ويسود جو بارد صباحا ومشمس ومستقر نهارا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية.

مع ساعات المساء والليل تتدني الحرارة بشكل كبير ليصبح الجو أكثر برودة. الرياح تبقى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالا في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو البلاد، ويبقى الجو باردا جدا صباحا ومشمسا ومستقرا تماما في ساعات النهار وباردا نسبيا إلى بارد.

ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح باردا جدا خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا صباحا، لكن بشكل أقل بقليل عما ساد في الأيام الفائتة.

الرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية. بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلا نهارا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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