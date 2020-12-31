  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: استمرارا الأجواء الباردة والجافة حتى السبت

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 06:19

حالة الطقس: استمرارا الأجواء الباردة والجافة حتى السبت
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالا في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو البلاد، ويبقى الجو باردا جدا صباحا ومشمسا ومستقرا تماما في ساعات النهار وباردا نسبيا إلى بارد.

ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح باردا جدا خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا صباحا، لكن بشكل أقل بقليل عما ساد في الأيام الفائتة.

الرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية. بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلا نهارا.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية.

ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في ساعات النهار في الجبال، ويبقى الجو باردا صباحاً وليلا. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة في بعض الفترات.

يوم الإثنين، تبقى الأجواء المشمسة والمستقرة هي المسيطرة على البلاد مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية.

الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة وتضفي جو من البرودة الواضحة في ساعات الصباح والمساء والليل.

أما يوم الثلاثاء يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. الجو سيكون دافئا نسبيا نهارا حتى في الجبال.

والجو سيكون صيفيا لطيفا في المناطق الغورية والبحر الميت في ساعات النهار. مع ساعات الليل يسود جو بارد في كافة المناطق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درات الحرارة
#بارد
#جاف
#رياح شرقية

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عام 2020: 80 طفلا بينهم 46 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث غير متعمدة بالبلاد
عام 2020: 80 طفلا بينهم 46 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث غير متعمدة بالبلاد

2020-12-31

فشل دخول اتحاد المياه لقلنسوة للمرة الخامسة
فشل دخول اتحاد المياه لقلنسوة للمرة الخامسة

2020-12-30

أم الفحم: تمديد اعتقال رجل هدد زوجته في المحكمة
أم الفحم: تمديد اعتقال رجل هدد زوجته في المحكمة

2020-12-30

الأكثر قراءة

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

2020-12-30
26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

2020-12-30
استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

2020-12-30
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

2020-12-30
الشهر المقبل: وقف حملة التطعيم ضد كورونا لأسبوعين

الشهر المقبل: وقف حملة التطعيم ضد كورونا لأسبوعين

2020-12-30