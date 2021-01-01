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حالة الطقس: أيام لطيفة ولا تغيير كبيرا فيها بدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 06:49

حالة الطقس: أيام لطيفة ولا تغيير كبيرا فيها بدرجات الحرارة
من أحد شواطئ البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لا يطرأ، اليوم، الجمعة، أيّ تغيير على درجات الحرارة، ليكون الجو صافيًا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

كما لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، غدًا، السبت، بحيث يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غدٍ، الأحد، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الراصد الجوي

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