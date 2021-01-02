حالة الطقس: أجواء باردة حتى الأربعاء

يكون الجو، اليوم السبت، صافيا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، هذه الليلة، باردًا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، صافيًا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردًا فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيًا في ساعات الصباح، خاصة في المناطق الجبلية. وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية. وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.