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حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 06:17

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الأربعاء
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم ويسود طقس بارد في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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