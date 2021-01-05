حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تواصل الارتفاع

تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء المستقرة خلال الأيام القادمة مع ارتفاعات جديدة على درجات الحرارة.

اليوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية.

الجو سيبقى لطيفا وبعيدا تماما عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط.

ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.