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حالة الطقس: أجواء مستقرة ومائلة للبرودة حتى السبت

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 07:48

حالة الطقس: أجواء مستقرة ومائلة للبرودة حتى السبت
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتواصل الجو المستقر والدافئ نسبيا خلال الأيام المقبلة مع بقاء الاجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والفجر الباكر.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية.

الجو سيبقى لطيفا وبعيدا تماما عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط.

ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي يوم السبت، يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من خمس درجات مئوية ويسود جو مائل للبرودة الى بارد صباحا.

ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ في كافة المناطق بما فيها العالية والمتوسطة. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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