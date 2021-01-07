  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة بلا أمطار حتى الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 06:20

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة بلا أمطار حتى الأسبوع المقبل
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء الباردة واجافة حتى الأسبوع المقبل، وعلى المدى المتوسط وتحديدا في النصف الثاني ونهايات الأسبوع القادم تتبدل الأجواء بشكل كامل وتعود الأجواء الشتوية من جديد وتتساقط الأمطار بعد غياب استمر لأسابيع.

اليوم الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية.

الجو سيبقى لطيفا وبعيدا تماما عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط.

ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي يوم السبت، يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من خمس درجات مئوية ويسود جو مائل للبرودة الى بارد صباحا.

ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ في كافة المناطق بما فيها العالية والمتوسطة. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات، ويسود طقس دافئ إلى معتدل وربيعي الطابع نهارا في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة
#أجواء جافة

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة إثر جريمة طعن في اللد
إصابة خطيرة إثر جريمة طعن في اللد

2021-01-06

اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق
اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق

2021-01-06

كورونا: مطالبة بمعلومات حول التطعيم في المجتمع العربي
كورونا: مطالبة بمعلومات حول التطعيم في المجتمع العربي

2021-01-06

الأكثر قراءة

ضحية الجريمة من كفر قرع:

ضحية الجريمة من كفر قرع: "اشترى الطعام.. ثم قُتل"

2021-01-06
غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

2021-01-06
عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

2021-01-06
مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

2021-01-06
على غرار 11 سبتمبر: تسجيل صوتي يهدد بضرب الكونغرس انتقاما لسليماني

على غرار 11 سبتمبر: تسجيل صوتي يهدد بضرب الكونغرس انتقاما لسليماني

2021-01-06