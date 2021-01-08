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حالة الطقس: غائم حزئي ورياح شرقية

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 06:57

حالة الطقس: غائم حزئي ورياح شرقية
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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