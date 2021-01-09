حالة الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

يكون الجو، اليوم الأحد، صافيًا إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، هذه الليلة، باردًا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غد، الأحد، يكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، بعد غد، الإثنين، صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.