  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 07:04

حالة الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها
توضيحية من تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الأحد، صافيًا إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، هذه الليلة، باردًا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غد، الأحد، يكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، بعد غد، الإثنين، صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#أجواء فلسطين

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: 37 حالة وفاة بسبب كورونا
أم الفحم: 37 حالة وفاة بسبب كورونا

2021-01-09

سخنين: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار
سخنين: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار

2021-01-09

إصابة شرطية في تبادل لإطلاق النار بطوبا الزنغرية
إصابة شرطية في تبادل لإطلاق النار بطوبا الزنغرية

2021-01-09

الأكثر قراءة

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

2021-01-08
شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

2021-01-08
الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

2021-01-08
إصابة شابين عربيين برصاص الشرطة في حيفا

إصابة شابين عربيين برصاص الشرطة في حيفا

2021-01-08
تأجيل محاكمة نتنياهو ولائحة اتهام ضد درعي

تأجيل محاكمة نتنياهو ولائحة اتهام ضد درعي

2021-01-08