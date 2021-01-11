  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: صاف وارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 06:01

حالة الطقس: صاف وارتفاع درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجات مئوية.

وخلال ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات الليل إلى باقي المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج

ويوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وغائما وعاصفا ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة 3 مسنين تأثرا بكورونا في مستشفى نهريا
وفاة 3 مسنين تأثرا بكورونا في مستشفى نهريا

2021-01-11

اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية
اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

2021-01-11

أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف
أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

2021-01-10

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10
لمنع ازدحامات السير: الشرطة تغير مواعيد نصب حواجزها

لمنع ازدحامات السير: الشرطة تغير مواعيد نصب حواجزها

2021-01-10