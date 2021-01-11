حالة الطقس: صاف وارتفاع درجات الحرارة

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجات مئوية.

وخلال ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات الليل إلى باقي المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج

ويوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وغائما وعاصفا ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.