حالة الطقس: ماطر وبارد

يستمر اليوم، الجمعة، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وباردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، ثم تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.