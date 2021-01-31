حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

تبقى الأجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي، حيث يتوقع الراصد الجوي أن ترتفع الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الأحد لتصبح الأجواء دافئة نسبيا حتى في الجبال، ومن ثم من المتوقع أن تعود الأجواء المطارة إلى البلاد من جديد مع نهاية الأسبوع.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل ملموس نتيجة الرياح النشطة والباردة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مستقرة تماما وباردة نسبيا في الجبال وأقل برودة في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية تنشط أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبياً في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبياً في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصاً في الظل.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية في بعض المناطق مع طقس بارد نسبيا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، يطرا انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات مطرية متفرقة قد تكون غزيرة محليا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض اضافي على درجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية.

وتسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق عدا الأغوار والبحر الميت، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة على فترات في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.