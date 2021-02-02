  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 02/02/2021 - 06:26

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الأربعاء
(أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصا في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصاً في الظل.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية في بعض المناطق مع طقس بارد نسبيا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، يطرا انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات مطرية متفرقة قد تكون غزيرة محليا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض اضافي على درجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية.

وتسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق عدا الأغوار والبحر الميت، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة على فترات في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#طقس فلطسين
#درجات الحرار’
#رياح شرقية
#أجواء باردة

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضراب عام في طمرة: قتيلان وإصابتان برصاص الشرطة
إضراب عام في طمرة: قتيلان وإصابتان برصاص الشرطة

2021-02-02

طمرة: رضيعة بحالة خطيرة إثر تناولها مادة مخدرة
طمرة: رضيعة بحالة خطيرة إثر تناولها مادة مخدرة

2021-02-01

مبادرة جديدة للحفاظ على القائمة المشتركة
مبادرة جديدة للحفاظ على القائمة المشتركة

2021-02-01

الأكثر قراءة

توتر إسرائيلي – أميركي إثر الأعمال الصينية في ميناء حيفا

توتر إسرائيلي – أميركي إثر الأعمال الصينية في ميناء حيفا

2021-02-01
تحذيرات علميّة: إسرائيل ليست في طريقها للانتصار على كورونا

تحذيرات علميّة: إسرائيل ليست في طريقها للانتصار على كورونا

2021-02-01
اشتباه: شبكة كليات قدّمت رشى لعشرات المسؤولين

اشتباه: شبكة كليات قدّمت رشى لعشرات المسؤولين

2021-02-01
فيروس نيباه: ما حقيقة هذا الفيروس؟

فيروس نيباه: ما حقيقة هذا الفيروس؟

2021-02-01
بورما: الجيش ينقلب على الحكومة المنتخبة ويعتقل زعيمة البلاد

بورما: الجيش ينقلب على الحكومة المنتخبة ويعتقل زعيمة البلاد

2021-02-01