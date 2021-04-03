حالة الطقس: أجواء باردة حتى الإثنين

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائمًا جزئيًا إلى صاف، وباردًا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيًا بوجه عام، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والإثنين، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويصبح الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حارًا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .